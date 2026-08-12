Bulandsehar News: सिकंदराबाद में आज निकलेगी तिरंगा यात्रा
Bulandsehar News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर में एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। भाजपा जिला सह कोषाध्यक्ष पंडित सचिन शर्मा ने नगरवासियों एवं युवाओं को यात्रा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। यह यात्रा 12 अगस्त को सुबह 10 बजे सरस्वती विद्या मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरेगी और दनकौर तिराहे पर समाप्त होगी।
Bulandsehar News: स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को नगर में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर नगरवासियों और युवाओं में उत्साह का माहौल है। भाजपा जिला सह कोषाध्यक्ष पंडित सचिन शर्मा ने नगरवासियों एवं युवाओ से तिरंगा यात्रा में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है।उन्होंने बताया कि 12 अगस्त बुधवार को सुबह 10 बजे सरस्वती विद्या मंदिर, होली मेला रोड से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ होगा। हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी। यात्रा का समापन दनकौर तिराहे पर होगा। पंडित सचिन शर्मा ने कहा कि तिरंगा केवल देश का झंडा नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है।
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