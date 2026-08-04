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Bulandsehar News: अल्लीपुर में हाईटेंशन तार टूटने से भाई-बहन झुलसे, हालात नाज़ुक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: अल्लीपुर में हाईटेंशन तार टूटने से भाई-बहन झुलसे, हालात नाज़ुक

Bulandsehar News: अल्लीपुर में हाईटेंशन तार टूटने से भाई-बहन झुलसे, हालात नाज़ुक

Bulandsehar News: पहासू थाना के अल्लीपुर गांव में 11 हजार की हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा हो गया। लाइन की चपेट में अल्लीपुर निवासी राहुल के दो बच्चे 10 वर्षीय शिखा व उसका भाई पंकज करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से भाई-बहन झुलस गए तथा बेहोश हो गए। परिजन दोनों को पहासू सीएचसी लेकर गए, जहां से दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। फ़िलहाल दोनों बच्चों का खुर्जा के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी भी भाई-बहन की हालत स्थिर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस गांव पहुंची। फोन करने पर पावर कारपोरेशन का कोई जिम्मेदार घटनास्थल नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में विभाग के खिलाफ काफी रोष है।

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में बिजली के पुराने तार कई जगह से जर्जर हैं। तार टूटकर नीचे गिरे और उसकी चपेट में आने से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। जर्जर तारों की समस्या के बारे में जनप्रतिनिधि से लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों तक अवगत करा दिया गया था। ग्रामीणों ने बिजली विभाग अधिकारियों पर फ़ोन ना उठाने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना घटना के बाद कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठायावहीं, एसडीओ विनोद कुमार का कहना है कि घटना की जानकारी नहीं है। जानकारी कर जल्द समस्या का समाधान कराया जाएगा।

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