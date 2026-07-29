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Bulandsehar News: नहर में कूदी महिला को रामघाट क्षेत्र में ग्रामीणों ने बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: नहर में कूदी महिला को रामघाट क्षेत्र में ग्रामीणों ने बचाया

Bulandsehar News: नहर में कूदी महिला को रामघाट क्षेत्र में ग्रामीणों ने बचाया

Bulandsehar News: कहते हैं जिसको राखे साईंया मार सके ना कोय। आत्महत्या को गंग नहर में कूदी एक महिला को रामघाट क्षेत्र में ग्रामीणों ने 6 किलोमीटर नहर में बहने के बाद सकुशल बचा लिया। महिला बेटी के साथ नरौरा गंगा स्नान को आई थी। गुरु पूर्णिमा पर मंजू देवी (55 वर्ष) पत्नी विष्णु निवासी नगला मोहन जुगसाना थाना बलदेव, जिला मथुरा अपनी बेटी रमा के साथ नरौरा गंगा स्नान को आयी थी। नरौरा में मंजू ने सुबह गंगा में स्नान किया और बाद में बेटी गंगा स्नान करने लगी। इस बीच मंजू देवी ने जीवनलीला समाप्त करने की सोच उफनती गंग नहर में छलांग लगा दी।

नहर में छलांग लगाने के बाद मंजू नहर पानी के तेज बहाव में 6 किलोमीटर बहते हुए रामघाट से आगे ग्राम गोकुलपुर खादर के समीप पहुंच गई। इस दौरान ग्राम गोकुलपुर निवासी अतर सिंह नहर के किनारे घूम रहे थे। जीवित महिला को नहर में बहते देख अतर सिंह ने शोर मचाया। गांव के तैराक और साहसी धर्मेंद्र और अतर सिंह ने नहर में कूद कर महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया। सूचना पर थाना रामघाट पुलिस मौके पर पहुंची।रामघाट थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि ग्रामीणों को सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला मंजू देवी से पूछताछ कर उसकी बेटी रमा को बुलाया गया। मंजू देवी तलाकशुदा है। परेशानी के कारण नहर में कूद गई। बेटी रमा को बुलाकर उसके सुपुर्द किया गया है।

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