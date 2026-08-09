Bulandsehar News: बुलंदशहर: अंबकेश्वर महादेव, अनूपशहर गंगा तट और श्रीद्वादश महालिंगेश्वर पर हेलीकॉप्टर से शिवभक्तों पर हुई पुष्प वर्षा
Bulandsehar News: सावन माह के दौरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, अहार के अंबकेश्वर महादेव मंदिर में शिवभक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में भक्तों में उत्साह की लहर दौड़ गई। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए और दृश्य को अपने मोबाइल में कैद किया।
Bulandsehar News: सावन माह में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी कुमार हर्ष और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने अहार के महाभारत कालीन अंबकेश्वर महादेव मंदिर, अनूपशहर में मस्तराम गंगा घाट और बुलंदशहर के श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्धपीठ गंगेरूआ में हेलीकॉप्टर से शिवभक्तों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान हर हर महादेव की जयकारों से वातावरण गूंज उठा। अहार क्षेत्र के प्रसिद्ध अंबकेश्वर महादेव मंदिर पर रविवार को शिवभक्तों के लिए विशेष उत्साह और आस्था का माहौल देखने को मिला। जिलाधिकारी कुमार हर्ष और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह द्वारा हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर में मौजूद शिवभक्तों पर पुष्प वर्षा की गई।
हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होने की सूचना सुबह से ही शिवभक्तों को मिल गई थी, जिसके बाद श्रद्धालु बेसब्री से हेलीकॉप्टर के मंदिर परिसर के ऊपर पहुंचने का इंतजार करते रहे।दोपहर में जैसे ही हेलीकॉप्टर अंबकेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर पहुंचा और शिवभक्तों पर पुष्प वर्षा शुरू हुई, श्रद्धालुओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। मंदिर परिसर में मौजूद शिवभक्तों ने हर-हर महादेव के जयकारे लगाने शुरू कर दिए।कुछ ही देर में पूरा मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया।हेलीकॉप्टर से लगातार पुष्प वर्षा होते देख शिवभक्तों ने हाथ उठाकर भगवान शिव का जयघोष किया। पुष्प वर्षा का दृश्य श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। कई श्रद्धालु इस विशेष पल को अपने मोबाइल फोन में कैद करते नजर आए।हालांकि हेलीकॉप्टर की तेज हवाओं ने मेले में लगी दुकानों के तिरपाल उड़ा दिए।कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में शिवभक्तों के पहुंचने को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहार थाना प्रभारी नीरज शर्मा, मेला प्रभारी विजय कुमार सक्सेना समेत पुलिसकर्मी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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