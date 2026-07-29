Bulandsehar News: जलभराव में डूबा रास्ता, जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे बच्चे
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Bulandsehar News: अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में मेरठ-बदायूं हाईवे से पापड़ी गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी जलभराव के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से करीब एक दर्जन गांवों के बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाने के लिए गुजरते हैं। बारिश के दौरान सड़क पर पानी भर जाने से बच्चों समेत ग्रामीणों के लिए आवागमन मुश्किल हो जाता है। मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश के दौरान बुलंदशहर नगर क्षेत्र में 11 वर्षीय छात्रा के बारिश के पानी में बहकर लापता होने की घटना के बाद ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित अधिकारी इस समस्या को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों ने मार्ग पर जलभराव की स्थायी समस्या का समाधान कराने की मांग की है。
ग्रामीणों को होने वाली परेशानियाँ
इसी मार्ग पर क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थित है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज और उनके तीमारदार इसी जलभराव के बीच से होकर गुजरने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के अनुसार, अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट जाने वाले लोगों को भी इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है।
स्थायी समाधान की मांग
धर्मवीर सिंह कश्यप, अफजल खां, डीके शर्मा, बबली भगत और सुनील कुमार आदि ग्रामीणों ने बताया कि मार्ग की समस्या को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द सड़क और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।
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