Bulandsehar News: मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न, जनजीवन अस्त-व्यस्त
Bulandsehar News: बुलंदशहर में गुरुवार तड़के शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मुख्य सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बारिश के कारण बिजली आपूर्ति में बाधा आई है, लेकिन उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। मौसम विभाग ने और बारिश की संभावना जताई है।
Bulandsehar News: बुलंदशहर। गुरुवार तड़के से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने जिलेभर में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। शहर से लेकर देहात तक मुख्य सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते शहर के अधिकांश इलाके और देहात क्षेत्र में बिजली गुल हो गई। लगातार बारिश के चलते मुख्य सड़कों के साथ गली मोहल्ले साठा, देवीपुरा, आवास विकास कॉलोनी, डीएम रोड आदि क्षेत्र में हुए जलभराव और कीचड़ से आवागमन ठप सा हो गया है। वहीं जाने वाले बच्चों और शिक्षकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों को इस झमाझम बारिश ने राहत पहुंचाई है।
तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम पूरी तरह खुशनुमा हो गया है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। उधर, बारिश के कारण शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। जगह-जगह फॉल्ट और ब्रेकडाउन होने से लोगों को घंटों बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। बिजली संकट से निपटने के लिए पॉवर कॉर्पोरेशन की टीमें लगातार पेट्रोलिंग और मरम्मत कार्य में जुटी हुई हैं, जिससे जल्द से जल्द व्यवस्था सुचारू की जा सके।
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