Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा से पहले कराया गया पेचवर्क उखड़ा, गड्ढों में भरा पानी

Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा से पहले कराया गया पेचवर्क उखड़ा, गड्ढों में भरा पानी
Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा से पहले कराया गया पेचवर्क उखड़ा, गड्ढों में भरा पानी
Bulandsehar News: शहर में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश ने नगर पालिका के सड़क मरम्मत कार्यों की पोल खोल दी। कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए जिन सड़कों पर जल्दबाजी में पेचवर्क कराया गया था, वह कई स्थानों पर उखड़ गया। बारिश के कारण सड़कें जगह-जगह गड्ढों में तब्दील हो गईं और उनमें पानी भरने से राहगीरों व वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के कई प्रमुख मार्गों और अंदरूनी इलाकों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पा रहा, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।
कई स्थानों पर वाहन रेंग-रेंग कर निकलते दिखाई दिए, जिससे जाम जैसी स्थिति भी बनी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि कांवड़ यात्रा से पहले सड़कों की मरम्मत केवल औपचारिकता बनकर रह गई। हल्की बारिश में ही पेचवर्क उखड़ने से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने नगर पालिका से क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थायी मरम्मत कराने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है।बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों और जलभराव के कारण पैदल राहगीरों, स्कूली बच्चों और दुपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी। नागरिकों का कहना है कि यदि जल्द मरम्मत नहीं कराई गई तो आने वाले दिनों में हादसों की आशंका और बढ़ जाएगी।
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