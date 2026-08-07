Bulandsehar News: बारिश में जलभराव, परेशानी
Bulandsehar News: नगर में हुई हल्की बारिश ने पालिका प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नालों की सफाई न होने से पानी ओवरफ्लो हुआ। स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी से जल निकासी और नालों की जल्द सफाई की मांग की।
Bulandsehar News: नगर में हुई हल्की बारिश ने पालिका प्रशासन की सफाई एवं जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। मुख्य चौराहों से लेकर गलियों तक जलभराव होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नालों की समय पर सफाई न होने से वे ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगे। जलभराव का असर खुर्जा अड्डा स्थित बालाजी मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर भी दिखाई दिया, जहां कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शीघ्र जल निकासी और नालों की सफाई कराने की मांग की।
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