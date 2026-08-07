Bulandsehar News: बारिश से शहर समेत 800 से अधिक गांवों की बिजली गुल
Bulandsehar News: बारिश में बिजली व्यवस्था धड़ाम, फाल्ट-ब्रेकडाउन से बिजली बाधित- बारिश में बिजली व्यवस्था धड़ाम, फाल्ट-ब्रेकडाउन से बिजली बाधित- बारिश में बिजली व्यवस
Bulandsehar News: जिले में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। जलभराव और सड़कों पर जाम के संकट के बीच बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है। दो दिनों से हो रही बारिश में जगह-जगह फाल्ट, ब्रेकडाउन, ट्रांसफार्मरों में खराबी और जंपर उड़ने के कारण शहर से लेकर देहात तक बिजली सप्लाई ठप है। बारिश के चलते कुछ जगह एहतियात के तौर पर भी कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ रही है, जिससे जिले के 800 से अधिक गांवों और शहरी इलाकों की बिजली गुल है। - देहात क्षेत्रों में 15 घंटे से अधिक समय से बिजली ठप
शहरी क्षेत्रों में बिजली संकट
शहरी क्षेत्रों में तो बीच-बीच में दो से तीन घंटे के लिए बिजली ठप हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। गुरुवार देर रात से गुल बिजली शुक्रवार शाम तक भी सुचारु नहीं हो सकी। जिले में शिकारपुर, जहांगीराबाद, अनूपशहर और डिबाई तहसील क्षेत्रों के दर्जनों गांवों में कहीं 8-10 तो कहीं 15 घंटे से अधिक समय से बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप है। बिजली न होने के कारण ग्रामीण इलाकों में पेयजल का संकट भी गहराने लगा है और लोगों के इन्वर्टर जवाब दे चुके हैं। लोग मोबाइल तक चार्ज नहीं कर पा रहे हैं।
पेट्रोलिंग में जुटी टीमें
पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। टीमें लगातार बारिश के बीच पेट्रोलिंग कर फाल्ट तलाशने का काम कर रही हैं। हालांकि, लगातार हो रही भारी बारिश और रास्तों में जलभराव के चलते टीमों को काम करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण सुधार कार्यों में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है।
तकनीकी टीमों की लगातार मेहनत
कोट--
लगातार हो रही बारिश के बावजूद तकनीकी टीमें लगातार काम कर रही हैं। जहां से भी फाल्ट या ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना मिल रही है, वहां तुरंत टीमें पहुंचकर सुधार कार्य में जुटी हैं।
-संजीव कुमार, चीफ इंजीनियर, पावर कॉरपोरेशन
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