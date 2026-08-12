Bulandsehar News: बारिश के बाद मच्छरों की बढ़ी तादाद, डेंगू-मलेरिया का खतरा गहराया
Bulandsehar News: जनपद में हाल के दिनों में मौसम के उतार-चढ़ाव से मच्छरों की तादाद बढ़ रही है, जिसके कारण डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों में इन बीमारियों के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चिकित्सकों ने सावधानी बरतने और जलभराव को रोकने की सलाह दी है।
Bulandsehar News: जनपद में पिछले कई दिनों से मौसम के लगातार बदलते मिजाज ने लोगों की सेहत बिगाड़ दी है। कभी बारिश तो कभी धूप निकलने के चलते बन रहे अनुकूल माहौल के कारण क्षेत्र में मच्छरों की तादाद में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जगह-जगह जलभराव होने से पनप रहे मच्छरों के कारण जिले में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। अस्पतालों की ओपीडी में इन दिनों मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में अचानक उछाल आया है। मच्छरों के काटने से फैलने वाले बुखार के साथ-साथ दूषित पानी व खानपान की वजह से पेट दर्द, उल्टी-दस्त और डायरिया के मरीज भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।
ग्रामीण और शहरी इलाकों में बारिश के बाद हुए जलभराव और नालियों की समुचित सफाई न होने के कारण मच्छर तेजी से पनप रहे हैं। इसके चलते हर घर में लोग किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि वे अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, कूलर व गमलों की नियमित सफाई करें और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। बुखार, पेट दर्द या उल्टी-दस्त के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से परामर्श लें और लापरवाही से बचें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।