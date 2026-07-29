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Bulandsehar News: गुरुओं ने शिष्यों को दिया आशीर्वाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: गुरु पूर्णिमा पर्व पर गंगा तटवर्ती आश्रमों में शिष्यों ने परंपरागत श्रद्धा के साथ गुरुओं का पूजन किया। उपहार भेंट करते हुए, गुरुओं ने आशीर्वाद दिया। नरवर में आचार्य श्याम बाबा और आचार्य महेश प्रकाश शर्मा के शिष्यों ने विशेष पूजा की। भंडारों का आयोजन भी किया गया।

Bulandsehar News: गुरुओं ने शिष्यों को दिया आशीर्वाद

Bulandsehar News: गुरु पूर्णिमा पर्व पर क्षेत्र के गंगा तटवर्ती तीर्थ रामघाट, नरौरा, नरवर, बिहार घाट और राजघाट के आश्रमों में शिष्यों ने परंपरागत रूप से गुरुओं के दर्शन कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर गुरु पर्व मनाया। शिष्यों ने जहां गुरुओं को उपहार भेंट की तो गुरुओं ने अपना स्नेहिल आशीर्वाद दिया। भंडारों का आयोजन हुआ। नरवर में आचार्य श्याम बाबा, आचार्य महेश प्रकाश शर्मा के शिष्यों ने गुरु पूजन कर आशीर्वाद लिया। रामघाट राजघाट में भी आश्रमों में शिष्यों ने गुरुओं का पूजन किया और उपहार भेंट किए।

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