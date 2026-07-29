Bulandsehar News: श्रद्धाभाव से मनाया गुरु पूर्णिमा महोत्सव
Bulandsehar News: श्रद्धाभाव से मनाया गुरु पूर्णिमा महोत्सव
Bulandsehar News: गुरु पूर्णिमा का पर्व बुधवार को अहार क्षेत्र में धार्मिक उल्लास और श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया। मंदिरों, आश्रमों और धार्मिक स्थलों पर गुरु पूजन, हवन, भजन-कीर्तन और भंडारों का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुजनों का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और समाज में गुरु परंपरा के महत्व को आत्मसात किया। अवंतिका देवी स्थित रुक्मणी बल्लभ वेद-वेदांग सेवा न्यास में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कार्यक्रम का शुभारंभ गौरी-गणेश पूजन से हुआ। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का विधिवत पूजन किया गया। आश्रम के आचार्यों एवं वेद छात्रों ने वैदिक परंपरा के अनुसार गुरु वंदना की।
कार्यक्रम में आश्रम के संरक्षक श्री महानंद ब्रह्मचारी का भी श्रद्धालुओं ने पुष्प, फल और वस्त्र अर्पित कर पूजन किया तथा उनका आशीर्वाद लिया।गुरु पूर्णिमा महोत्सव में बुलंदशहर सहित आसपास के जनपदों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। उधर, गांव दरावर स्थित हेता बाबा की कुटी पर भी गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने देर रात तक अखंड कीर्तन कर गुरु महिमा का गुणगान किया। सुबह विशेष पूजा-अर्चना के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
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