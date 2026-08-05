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Bulandsehar News: गंगा का कटान तेज, सिद्ध बाबा घाट पर बढ़ रहा खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: गंगा का कटान तेज, सिद्ध बाबा घाट पर बढ़ रहा खतरा

गंगा का कटान तेज, सिद्ध बाबा घाट पर बढ़ रहा खतरा
गंगा का कटान तेज, सिद्ध बाबा घाट पर बढ़ रहा खतरा

Bulandsehar News: अहार क्षेत्र में बुधवार से गंगा के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई है। पिछले कई दिनों से जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। कभी पानी घट रहा है तो कभी अचानक बढ़ रहा है, जिससे गंगा की तेज धारा सिद्ध बाबा गंगा घाट पर लगातार कटान कर रही है। कटान की रफ्तार तेज होने से खादर क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बुधवार को गंगा की तेज धारा में तीन बड़े पेड़ और सिद्ध बाबा घाट स्थित एक मठ का चबूतरा कटान की चपेट में आकर नदी में समा गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह में गंगा किनारे की काफी जमीन कटकर नदी में समा चुकी है।जिस स्थान पर प्रसाद की दुकानें व अन्य दुकानें लगती थी वो जगह अब गंगा की धारा में समां चुकी है। कटान के कारण सिद्ध बाबा गंगा घाट पर स्नान पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर श्रद्धालुओं को अवंतिका देवी गंगा घाट पर स्नान के लिए भेजा जा रहा है। प्रशासन और स्थानीय लोग श्रद्धालुओं से प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से बचने की अपील कर रहे हैं。

कटान का प्रभाव

गंगा के लगातार हो रहे कटान का असर घाट तक पहुंचने वाले मार्ग पर भी दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष सिद्ध बाबा घाट पर बनाई गई आरसीसी सड़क का करीब 10 फीट हिस्सा मंगलवार की रात्रि में कटकर गंगा में समा गया। अब तक लगभग 30 मीटर सड़क बाढ़ और कटान की भेंट चढ़ चुकी है।

प्रशासनिक कदम

कोट--

मौके पर जाकर मुआयना किया जायेगा। गंगा किनारे बेरिकेडिंग की गई है। गंगा के जलस्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन की टीम इसमें लगी हुई है।

-मनोज रावत, तहसीलदार स्याना

FAQs

गंगा के जलस्तर में किस तरह का उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है?
गंगा के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। कभी पानी घट रहा है तो कभी अचानक बढ़ रहा है।
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