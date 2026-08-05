Bulandsehar News: गंगा का कटान तेज, सिद्ध बाबा घाट पर बढ़ रहा खतरा

Bulandsehar News: अहार क्षेत्र में बुधवार से गंगा के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई है। पिछले कई दिनों से जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। कभी पानी घट रहा है तो कभी अचानक बढ़ रहा है, जिससे गंगा की तेज धारा सिद्ध बाबा गंगा घाट पर लगातार कटान कर रही है। कटान की रफ्तार तेज होने से खादर क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बुधवार को गंगा की तेज धारा में तीन बड़े पेड़ और सिद्ध बाबा घाट स्थित एक मठ का चबूतरा कटान की चपेट में आकर नदी में समा गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह में गंगा किनारे की काफी जमीन कटकर नदी में समा चुकी है।जिस स्थान पर प्रसाद की दुकानें व अन्य दुकानें लगती थी वो जगह अब गंगा की धारा में समां चुकी है। कटान के कारण सिद्ध बाबा गंगा घाट पर स्नान पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर श्रद्धालुओं को अवंतिका देवी गंगा घाट पर स्नान के लिए भेजा जा रहा है। प्रशासन और स्थानीय लोग श्रद्धालुओं से प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से बचने की अपील कर रहे हैं。