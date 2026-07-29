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Bulandsehar News: कांग्रेस नेता शांतिस्वरूप शर्मा हत्याकांड में दो भाइयों समेत चार अभियुक्तों को उम्रकैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: कांग्रेस नेता शांतिस्वरूप शर्मा हत्याकांड में दो भाइयों समेत चार अभियुक्तों को उम्रकैद

Bulandsehar News: कांग्रेस नेता शांतिस्वरूप शर्मा हत्याकांड में दो भाइयों समेत चार अभियुक्तों को उम्रकैद

Bulandsehar News: अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 मनोज कुमार शासन ने वर्ष 2016 में कोतवाली नगर क्षेत्र के सुशीला विहार कालोनी में हुई कांग्रेस नेता शांतिस्वरूप शर्मा की हत्या के चर्चित मामले में दो भाईयों समेत चार अभियुक्तों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक अभियुक्त को आर्म्स एक्ट में दो साल की कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह माहुर ने बताया कि प्रधानी के चुनाव की पुरानी रंजिश को लेकर 29 अक्टूबर 2016 की रात आरोपी पक्ष ने नगर क्षेत्र की सुशीला विहार कालोनी स्थित मकान में घुसकर कांग्रेस नेता शांतिस्वरूप शर्मा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी।

इस घटना के संबंध में थाना कोतवाली नगर में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी विक्रांत पुत्र कुलजीत, गौरव पुत्र योगेश निवासी गांव सैदपुरा थाना औरंगाबाद, सुमित पुत्र मुकेश उर्फ भूरा, अमित पुत्र मुकेश उर्फ भूरा निवासी गांव इस्माईला थाना औरंगाबाद और धर्मेंद्र उर्फ सिट्टन उर्फ ऋषि पुत्र पननी सिंह निवाीस गांव मैथना जगतपुर थाना औरंगाबाद को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया था। पुलिस द्वारा जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित करते हुए न्यायालय में मॉनीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायाधीश ने अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने हत्या एवं जानेलवा हमला आदि के आरोप में अभियुक्त सुमित एवं उसके भाई अमित समेत गौरव एवं विक्रांत को उम्रकैद तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, अभियुक्तों को हथियार उपलब्ध कराने के चलते शस्त्र अधिनियम में अभियुक्त धर्मेंद्र को दो साल की कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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