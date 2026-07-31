Bulandsehar News: गंगा में लो फ्लड, कटान तेज, खादर में घुसा बाढ़ का पानी
Bulandsehar News: गंगा में लो फ्लड, कटान तेज, खादर में घुसा बाढ़ का पानीगंगा में लो फ्लड, कटान तेज, खादर में घुसा बाढ़ का पानीगंगा में लो फ्लड, कटान तेज, खादर में घुसा
Bulandsehar News: अहार क्षेत्र में गंगा नदी में लो फ्लड की स्थिति लगातार बनी हुई है। शुक्रवार को गंगा का पानी घाटों से निकलकर खादर क्षेत्र में फैल गया। इसके चलते सैकड़ों बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई, जबकि गंगा किनारे कटान भी तेज हो गया है। सिद्ध बाबा गंगा घाट पर कटान की जद में आकर गंगा किनारे स्थित एक आश्रम का मुख्य द्वार नदी में समा गया। वहीं आरसीसी सड़क का एक हिस्सा भी कटकर गंगा की धारा में बह गया। गंगा का बढ़ता जलस्तर अब किसानों की चिंता बढ़ाने लगा है। मढ़िया फतेहपुर, चांसी, औरंगाबाद तहारपुर, अहार खादर, मुबारिकपुर, कल्याणपुर, हसनपुर और मोहम्मदपुर के खादर क्षेत्र की सैकड़ों बीघा फसलों में बाढ़ का पानी भर रहा है। कई खेत पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि यदि जलस्तर में और बढ़ोतरी हुई तो खरीफ की फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा。
बाढ़ के प्रभाव
गंगा किनारे स्थित वन क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। सैकड़ों बीघा वन भूमि में पानी फैल चुका है। अवंतिका देवी मंदिर के निचले हिस्से से सटकर गंगा बह रही है। मंदिर के पीछे बने बांध के ऊपर से पानी निकलकर मुबारिकपुर के जंगलों और खेतों में फैल रहा है, जिससे आसपास का बड़ा इलाका जलमग्न हो गया है।
स्थानीय लोगों की चिंता
तेज बहाव के कारण छोटे-बड़े पेड़ उखड़कर गंगा की धारा में बह रहे हैं। नदी किनारे दूर-दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्थानीय लोगो का कहना है कि यदि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो लो फ्लड जल्द ही बाढ़ का रूप ले सकता है। इससे खादर क्षेत्र के कई गांवों की खेती-बाड़ी प्रभावित होने की आशंका है।
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