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Bulandsehar News: अवैध शस्त्र बरामदगी में अभियुक्त को दो साल की कैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: अपर सत्र न्यायाधीश ने 2017 में अवैध शस्त्र रखने के मामले में आरोपी धर्मेंद्र उर्फ सिट्टन को दो साल कैद और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस ने आरोपी को मार्च 2017 में गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर निर्णय दिया।

Bulandsehar News: अवैध शस्त्र बरामदगी में अभियुक्त को दो साल की कैद

Bulandsehar News: अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 मनोज कुमार शासन ने वर्ष 2017 में नगर क्षेत्र में अवैध शस्त्र बरामदगी के मामले में अभियुक्त को दो साल कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजक देवेंद्र सिंह माहुर ने बताया कि वर्ष 2017 में नगर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी धर्मेंद्र उर्फ सिट्टन उर्फ ऋषि पुत्र पम्मी सिंह निवासी गांव मैथना जगतपुर(थाना औरंगाबाद) को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था । 26 मार्च 2017 को थाना कोतवाली नगर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 15 मई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया।

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इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी धर्मेंद्र उर्फ सिट्टन उर्फ ऋषि को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ सिट्टन उर्फ ऋषि को दो साल की कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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