Bulandsehar News: चार किसानों की ट्यूबवेलों से सामान चोरी
Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के गांव दस्तूरा के चार किसानों की ट्यूबवेलों से अज्ञात चोरों ने सामान चोरी कर लिया। किसानों ने पुलिस को बताया कि चोरों ने उनके ट्यूबवेलों के ताले तोड़कर स्टार्टर, बिजली के केबिल और अन्य उपकरण चुरा लिए। पुलिस ने तहरीर पर जांच शुरू कर दी है।
Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के गांव दस्तूरा निवासी चार किसानों की ट्यूबवेलों से अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर सामान चोरी कर लिया। गांव निवासी हरिश्चंद्र, जगवीर, रघुराज व श्यामसुंदर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार देर-रात उनकी ट्यूबवेलों के ताले तोड़कर अज्ञात चोर स्टार्टर, बिजली के केबिल व अन्य बिजली के उपकरण चोरी करके ले गए। मंगलवार सुबह चोरी की जानकारी हुई। बुधवार को चारों ने पुलिस को तहरीर दी। कोतवाली प्रभारी सुदेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
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