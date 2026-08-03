Bulandsehar News: भाकियू ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
Bulandsehar News: भाकियू ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
Bulandsehar News: भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारियों ने एसडीएम लालजी विश्वकर्मा को ज्ञापन देकर किसानों के खेतों में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़वाने की मांग की है। भाकियू अराजनैतिक जिलाध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य ने कहा कि गांव खाद मोहननगर और उसके आसपास आवारा पशु लगातार घूम रहे हैं जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नही हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने समस्या के समाधान की मांग की है।
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