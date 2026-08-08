Bulandsehar News: हादसा : करंट की चपेट में आकर किसान की मौत, दो युवक झुलसे, हंगामा
Bulandsehar News: हादसा : करंट की चपेट में आकर किसान की मौत, दो युवक झुलसे, हंगामा
Bulandsehar News: खेत से चारा लेकर लौट रहे किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जबकि बचाने गए दो युवक भी करंट की चपेट में आकर झुलस गए। घायल युवकों को हापुड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां घायलों का उपचार चल रहा है। किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने शव को घटनास्थल पर करीब चार घंटे रखकर हंगामा किया। सीओ और कोतवाल मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार गांव औरंगाबाद अहीर निवासी किसान कृष्ण उम्र 47 पुत्र राजपाल पशुओं का चारा लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में पड़ने वाले खेत को मालिक ने वन और छुट्टा पशुओं से बचने के लिए तारबंदी कर एलटी लाइट को छोड़ रखा था। जिसमें करंट दौड़ रहा था। जिसकी चपटे में किसान कृष्ण आ गया। करंट लगने से किसान कृष्ण की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बचाने गए युवक पुष्पेंद्र व विनीत भी करंट की चपेट में आकर झुलस गए। करंट से झुलसे पुष्पेंद्र व विनीत को उपचार के लिए हापुड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसान कृष्ण की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।
परिजनों ने किया हंगामा
सीओ सिकंदराबाद दीपक कुमार व कोतवाल धर्मेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। परिजनों ने शव को घटनास्थल पर करीब चार घंटे रखकर हंगामा किया। परिजनों का कहना था कि खेत के मालिक मांगेराम व बटाई पर खेती कर रहे वीरेंद्र को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जाए।
सीओ दीपक कुमार ने संतुष्ट कार्यवाही का आश्वासन दिया। जिसके बाद परिजनों ने शव को घटनास्थल से उठाने दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
कोतवाल की जानकारी
कोतवाल धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक किसान कृष्ण के भाई विनोद द्वारा खेत के मालिक मांगेराम व बटाई पर खेती करने वाले किसान वीरेंद्र के खिलाफ तहरीर प्राप्त हुई है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
एक महीने पहले का हादसा
मृतक कृष्ण के भाई राजेंद्र ने बताया कि इसी खेत में छोड़ी हुई एलटी लाइट में दौड़ रहे करंट की चपेट में वह भी आकर झुलस गया था। परंतु इसके बावजूद भी खेत के मालिक ने संज्ञान नहीं लिया। बताया कि करंट की चपेट में आकर कई छुट्टा पशुओं की भी मौत हो चुकी है।
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