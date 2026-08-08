Bulandsehar News: हादसा : करंट की चपेट में आकर किसान की मौत, दो युवक झुलसे, हंगामा

Bulandsehar News: खेत से चारा लेकर लौट रहे किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जबकि बचाने गए दो युवक भी करंट की चपेट में आकर झुलस गए। घायल युवकों को हापुड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां घायलों का उपचार चल रहा है। किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने शव को घटनास्थल पर करीब चार घंटे रखकर हंगामा किया। सीओ और कोतवाल मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार गांव औरंगाबाद अहीर निवासी किसान कृष्ण उम्र 47 पुत्र राजपाल पशुओं का चारा लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में पड़ने वाले खेत को मालिक ने वन और छुट्टा पशुओं से बचने के लिए तारबंदी कर एलटी लाइट को छोड़ रखा था। जिसमें करंट दौड़ रहा था। जिसकी चपटे में किसान कृष्ण आ गया। करंट लगने से किसान कृष्ण की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बचाने गए युवक पुष्पेंद्र व विनीत भी करंट की चपेट में आकर झुलस गए। करंट से झुलसे पुष्पेंद्र व विनीत को उपचार के लिए हापुड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसान कृष्ण की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।