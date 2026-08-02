Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bulandsehar News: खराब ट्रैक्टर बेचने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

Bulandsehar News: मोहनपुरा के किसान चन्द्रभान सिंह ने ट्रैक्टर एजेंसी पर खराब ट्रैक्टर बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि खरीद के कुछ समय बाद ही ट्रैक्टर खराब हो गया, जो कि ढाई महीने से अधिक समय से एजेंसी में खड़ा है। कर्मचारियों द्वारा समस्या का समाधान न करने और धमकाने का भी आरोप लगाया गया है।

Bulandsehar News: खराब ट्रैक्टर बेचने का आरोप

Bulandsehar News: छतारी क्षेत्र के गांव मोहनपुरा निवासी किसान चन्द्रभान सिंह ने शिकारपुर स्थित ट्रैक्टर एजेंसी पर नया बताकर खराब ट्रैक्टर बेचने का आरोप लगाया है। किसान के अनुसार, खरीद के कुछ समय बाद ही ट्रैक्टर में खराबी आ गई और वह ढाई माह से अधिक समय से एजेंसी पर खड़ा है। समस्या का समाधान न होने और कर्मचारियों पर धमकाने का आरोप लगाया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News Complaint Bulandsehar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।