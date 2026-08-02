Bulandsehar News: खराब ट्रैक्टर बेचने का आरोप
Bulandsehar News: मोहनपुरा के किसान चन्द्रभान सिंह ने ट्रैक्टर एजेंसी पर खराब ट्रैक्टर बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि खरीद के कुछ समय बाद ही ट्रैक्टर खराब हो गया, जो कि ढाई महीने से अधिक समय से एजेंसी में खड़ा है। कर्मचारियों द्वारा समस्या का समाधान न करने और धमकाने का भी आरोप लगाया गया है।
Bulandsehar News: छतारी क्षेत्र के गांव मोहनपुरा निवासी किसान चन्द्रभान सिंह ने शिकारपुर स्थित ट्रैक्टर एजेंसी पर नया बताकर खराब ट्रैक्टर बेचने का आरोप लगाया है। किसान के अनुसार, खरीद के कुछ समय बाद ही ट्रैक्टर में खराबी आ गई और वह ढाई माह से अधिक समय से एजेंसी पर खड़ा है। समस्या का समाधान न होने और कर्मचारियों पर धमकाने का आरोप लगाया है।
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