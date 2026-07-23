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Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा : गंगा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता रहेंगे इंतजाम

By Anil Sharma
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा : गंगा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता रहेंगे इंतजाम

Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा : गंगा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता रहेंगे इंतजाम

Bulandsehar News: आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी संभावित आपदा की स्थिति से निपटने के लिए प्रमुख घाटों पर नावों और प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते टाला जा सके। घाटों के आसपास डबल बैरिकेडिंग, साइन बोर्ड, प्रकाश (लाइटिंग) की व्यवस्था, पार्किंग स्थल, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाए गए हैं। गौरतलब है कि जिला बुलंदशहर में मुख्य कांवड़ मार्गों की संख्या हैं, जिनमें बैरियरों की संख्या करीब 65 है। जिले में जलाभिषेक हेतु प्रमुख मंदिरों की संख्या 10 है। इसके साथ ही श्रावण मेलों की संख्या भी पांच है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि गंगा किनारे घाटों पर सुरक्षा पर पैनी नजर रखने के लिए वॉच टॉवर बनाए गए हैं तथा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है।

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सुरक्षा उपाय

घाटों के आसपास डबल बैरिकेडिंग, साइन बोर्ड, प्रकाश (लाइटिंग) की व्यवस्था, पार्किंग स्थल, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम और खोया-पाया केंद्र स्थापित किए जाएंगे। घाटों के आसपास 58 गोताखोर तैनात किए गए हैं और 37 नावों के माध्यम से लगातार गंगा में नजर रखी जाएगी। एसएसपी ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी नाविकों और गोताखोरों को मौके पर ही ब्रीफ किया जाए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी नावों में पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट अनिवार्य रूप से मौजूद रहें। ​एसएसपी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नहर और नदी के आसपास स्थित पुलिस चौकियों तथा पुलिस मोबाइल वाहनों में भी लाइफ जैकेट रखी जाएं। इसके अलावा, जलाभिषेक के प्रमुख मंदिरों और मेला प्रबंधकों के साथ समन्वय बैठक पहले ही पूरी कर ली जाए।

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कोट--

सभी श्रद्धालुओं और कांवड़ियों द्वारा पुलिस-प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया आने का अनुरोध है। श्रद्धालु अपनी यात्रा के दौरान केवल निर्धारित घाटों और मार्गों का ही उपयोग करें, गहरे पानी में जाने से बचें तथा किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी कंट्रोल रूम को दें।

- दिनेश कुमार सिंह, एसएसपी

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए क्या तैयारियां की गई हैं?
जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा प्रमुख घाटों पर नावों और प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती की गई है, साथ ही डबल बैरिकेडिंग, साइन बोर्ड, प्रकाश की व्यवस्था, पार्किंग स्थल और पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाए गए हैं।
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Anil Sharma

लेखक के बारे में

Anil Sharma

शॉर्ट बायो:
अनिल शर्मा पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बुलंदशहर में ब्यूरो प्रभारी के रूप में कार्य रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
अनिल शर्मा भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बुलंदशहर ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग भी करते हैं।

कॅरियर का सफर
अनिल शर्मा ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में राजनीति, शिक्षा,धर्म बीट पर काम करने का मौका मिला।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए हिंदी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, बीएड के साथ-साथ पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से अनिल शर्मा को पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, इनोवेशन, राजनीति विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।

पत्रकारिता और लक्ष्य
विकास, समाज, अपराध, राजनीति से जुड़े विषयों पर अनिल शर्मा की गहरी समझ है। विकास, अपराध, राजनीति में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। अनिल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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