Bulandsehar News: नलकूप से विद्युत मोटर के तार चोरी, पीड़ित ने कोतवाली में दी तहरीर
Bulandsehar News: नलकूप से विद्युत मोटर के चोरी, पीड़ित ने कोतवालीनलकूप से विद्युत मोटर के चोरी, पीड़ित ने कोतवालीनलकूप से विद्युत मोटर के चोरी, पीड़ित ने कोतवालीनलकूप
Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला सलिकपुर में खेत पर लगे नलकूप से विद्युत मोटर के तार चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी की घटना के संबंध में शिकारपुर नगर के मोहल्ला मौथरपुरा निवासी ब्रिजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र नानक चंद शर्मा ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार, गांव नगला सलिकपुर में उसकी करीब 20 बीघा कृषि भूमि है। खेत में सिंचाई के लिए नलकूप लगा हुआ है, जहां विद्युत मोटर लगी हुई थी। आरोप है कि 2 अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने नलकूप पर लगी विद्युत मोटर को काटकर उसके तार चोरी कर लिए।
सुबह खेत पर पहुंचने पर मोटर के तार गायब मिलने पर पीड़ित को चोरी की जानकारी हुई। ब्रिजेन्द्र कुमार शर्मा का आरोप है कि घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई और कोतवाली पहुंचकर लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पीड़ित का यह भी आरोप है कि चोरी की सूचना दिए जाने के बावजूद पुलिस मौके पर जांच करने नहीं पहुंची और न ही घटना के संबंध में कोई प्रभावी कार्रवाई की गई। पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच कराने, अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तथा चोरी हुए विद्युत मोटर के तार बरामद कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं, पुलिस की ओर से मामले में तत्काल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
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