Bulandsehar News: भूरा मेवाती बने अध्यक्ष
Bulandsehar News: भूरा मेवाती बने अध्यक्षभूरा मेवाती बने अध्यक्षभूरा मेवाती बने अध्यक्षभूरा मेवाती बने अध्यक्षभूरा मेवाती बने अध्यक्षभूरा मेवाती बने अध्यक्षभूरा मेवाती
Bulandsehar News: औरंगाबाद में रविवार को सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सैयद हिमायत अली की कोठी पर ईद मुलादुन नबी के जुलूस की तैयारियों को लेकर अखाड़े के खलीफाओं के साथ बैठक आहूत हुई।बैठक में सभासद पति भूरा मेवाती को कमेटी का नवनियुक्त अध्यक्ष बनाया गया।सैयद हिमायत अली ने कहा कि जुलूस पुराने रीति रिवाजों के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जाएगा।इस मौके पर गौहर अली, नसीर पहलवान,रहीसुदीन अलवी,नाजिम अंसारी,शाहिद अंसारी, जहीर अल्वी,नसरू अल्वी,फहमोद कुरैशी,केप्टन निरंजन लाल शर्मा,राजकुमार शर्मा,शान अली,राजकुमार ठाकुर आदि मौजूद रहे।
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