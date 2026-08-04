Bulandsehar News: चेहल्लूम को लेकर पुलिस सतर्क, ड्रोन कैमरे से चप्पे-चप्पे पर नजर
Bulandsehar News: चेहल्लूम को लेकर पुलिस सतर्क, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही चप्पे-चप्पे पर नजरचेहल्लूम को लेकर पुलिस सतर्क, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही चप्पे-चप्पे पर नजरच
Bulandsehar News: आगामी चेहल्लूम के त्यौहार को सकुशल, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को हर छोटी-बड़ी घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही थाना क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों की मदद से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है। मंगलवार को नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संवेदनशील स्थानों, प्रमुख मार्गों, धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की गई। सीओ सिटी प्रखर पाण्डेय ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र की हर गतिविधि पर बारीक नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध स्थिति या कानून-व्यवस्था से जुड़ी परिस्थिति से तुरंत निपटा जा सके।
इसके साथ ही उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। सीओ सिटी ने लोगों से अपील की है कि त्यौहार के दौरान आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द बनाए रखें। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या आपातकालीन सेवा 112 पर दें।
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