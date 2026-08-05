Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bulandsehar News: लखावटी-अनूपशहर के खिलाड़ियों का रहा दबदबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

Bulandsehar News: अमर सिंह इंटर कॉलेज लखावटी में जनपद स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें अनूपशहर और लखावटी की टीमों ने भाग लिया। अनूपशहर की टीम ने सभी वर्गों में पहले स्थान प्राप्त किया, जबकि लखावटी की टीम ने बालक वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य ने विजेताओं को सम्मानित किया।

लखावटी-अनूपशहर के खिलाड़ियों का रहा दबदबा
लखावटी-अनूपशहर के खिलाड़ियों का रहा दबदबा

Bulandsehar News: अमर सिंह इंटर कॉलेज लखावटी में बुधवार को जनपद स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ कॉलेज के प्रधानाचार्य मेजर लखन कुमार शर्मा ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करके किया।प्रतियोगिता में अनूपशहर ओर लखावटी की टीमों ने भाग लिया। अनूपशहर क्षेत्र की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 में लखावटी क्षेत्र को पराजित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में अनूपशहर की टीम पहले स्थान पर रही जबकि लखावटी की टीम दूसरे स्थान पर रही।बालक वर्ग में लखावटी क्षेत्र ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 में पहला स्थान प्राप्त किया।

इस मौके पर सुशील कुमार शर्मा,सुनील कुमार,श्याम उपाध्याय,केके शर्मा,डॉक्टर हिरदेश यादव,संभव कुमार जैन आदि मौजूद रहे।प्रधानाचार्य लखन कुमार शर्मा ने विजेता ओर उपविजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देखकर उन्हें सम्मानित किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
anupshahr Bulandsehar Latest News Bulandsehar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।