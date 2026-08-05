Bulandsehar News: लखावटी-अनूपशहर के खिलाड़ियों का रहा दबदबा
Bulandsehar News: अमर सिंह इंटर कॉलेज लखावटी में जनपद स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें अनूपशहर और लखावटी की टीमों ने भाग लिया। अनूपशहर की टीम ने सभी वर्गों में पहले स्थान प्राप्त किया, जबकि लखावटी की टीम ने बालक वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य ने विजेताओं को सम्मानित किया।
Bulandsehar News: अमर सिंह इंटर कॉलेज लखावटी में बुधवार को जनपद स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ कॉलेज के प्रधानाचार्य मेजर लखन कुमार शर्मा ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करके किया।प्रतियोगिता में अनूपशहर ओर लखावटी की टीमों ने भाग लिया। अनूपशहर क्षेत्र की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 में लखावटी क्षेत्र को पराजित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में अनूपशहर की टीम पहले स्थान पर रही जबकि लखावटी की टीम दूसरे स्थान पर रही।बालक वर्ग में लखावटी क्षेत्र ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 में पहला स्थान प्राप्त किया।
इस मौके पर सुशील कुमार शर्मा,सुनील कुमार,श्याम उपाध्याय,केके शर्मा,डॉक्टर हिरदेश यादव,संभव कुमार जैन आदि मौजूद रहे।प्रधानाचार्य लखन कुमार शर्मा ने विजेता ओर उपविजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देखकर उन्हें सम्मानित किया।
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