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Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा को पॉलिथिन मुक्त बनाने पर रहेगा जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: श्रद्धालुओं को किया जाएगा पॉलिथीन को उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक- श्रद्धालुओं को किया जाएगा पॉलिथीन को उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक- श्रद्धालुओ

Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा को पॉलिथिन मुक्त बनाने पर रहेगा जोर

Bulandsehar News: आगामी कांवड़ यात्रा को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस बार कांवड़ यात्रा को पॉलिथिन रहित बनाया जाएगा। इसके लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को पॉलिथिन का उपयोग न करने के लिए जागरूक किया जाएगा, ताकि यात्रा मार्ग और शिविरों में स्वच्छता बनी रहे। प्रशासन ने सभी शिविर संचालकों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि रात्रि के समय कोई भी श्रद्धालु शिविर से बाहर सड़क पर शयन न करे। शिविरों में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जाए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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कांवड़ यात्रा के व्यवस्थाएं

कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे जनपद को 5 सुपर जोन, 12 जोन और 59 सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा जोनल एवं सेक्टर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को बॉडी वॉर्न कैमरा, टॉर्च, रेड-ग्रीन सेफ्टी लाइट, लाउड हेलर और रेनकोट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा प्रमुख मार्गों पर रिफ्लेक्टिव टेप और रम्बल स्ट्रिप भी लगाई जाएंगी, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा और सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए सभी ग्राम चौकीदारों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी।

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गंगा घाटों पर विशेष व्यवस्था

जनपद के प्रमुख गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में नाव, प्रशिक्षित गोताखोर और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने अधिकारियों से कहा है कि श्रद्धालुओं से विनम्र व्यवहार करते हुए उन्हें सुगमता और सुरक्षा के साथ जलाभिषेक कराया जाए।

मुख्य मंदिरों में जलाभिषेक

बुलंदशहर जनपद में शिवरात्रि के अवसर पर कांवड़िए मुख्य रूप से प्राचीन अंबकेश्वर महादेव मंदिर (अहार), भूतेश्वर मंदिर (बुलंदशहर), राज राजेश्वर मंदिर, श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्धमहापीठ मंदिर (गंगेरूवा), सिद्धेश्वर मंदिर (खुर्जा), शिव मंदिर (इंदौर खेड़ा, डिबाई), प्राचीन बड़ा महादेव मंदिर (गुलावठी), प्राचीन नागेश्वर मंदिर (औरंगाबाद), शिवलिंग मंदिर (ग्राम मलकपुर) और शिव मंदिर (बरासऊ) में जलाभिषेक करते हैं।

गंगाजल के घाट

जनपद के अनूपशहर, नरौरा, रामघाट, डिबाई और आहार के गंगा घाटों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए गंगाजल लेने पहुंचते हैं। प्रशासन ने इन सभी घाटों पर सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख प्रश्न

इस बार कांवड़ यात्रा को कैसे बनाया जाएगा?
इस बार कांवड़ यात्रा को पॉलिथिन रहित बनाया जाएगा।
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