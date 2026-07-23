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Bulandsehar News: किशोर में मलेरिया की पुष्टि, विभाग ने कराया छिड़काव

By Hindustan | Bureau
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Bulandsehar News: किशोर में मलेरिया की पुष्टि, विभाग ने कराया छिड़काव

किशोर में मलेरिया की पुष्टि, विभाग ने कराया छिड़काव
किशोर में मलेरिया की पुष्टि, विभाग ने कराया छिड़काव

Bulandsehar News: मौसम में बदलाव और जलभराव के बीच जिले में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है। अहार क्षेत्र के गांव बझेड़ा में किशोर में मलेरिया की पुष्टि हुई है। अब मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पीड़ित का उपचार शुरू कर गांव में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया है। साथ ही लोगों को जागरूक किया गया जा रहा है। अहार के गांव बझेड़ा निवासी 16 वर्षीय राकेश कुमार को बीते 16 जुलाई को तेज बुखार आया। परिजनों ने स्थानीय स्तर पर उसका उपचार कराया, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी जब किशोर का बुखार कम नहीं हुआ, तो डॉक्टरों ने ब्लड जांच कराने की सलाह दी।

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परिजनों ने लाल पैथ लैब से खून की जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट में राकेश को मलेरिया पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट सामने आते ही परिजनों ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी। विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया। साथ ही आसपास के घरों में भी बुखार के मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है। सीएमओ डॉ. सुनील कुमार दोहरे ने बताया कि जहां भी मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं, वहां टीम तुरंत भेजी जा रही है। टीम प्रभावित इलाकों में जाकर एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव कर रही है, जिससे मच्छरों के पनपने पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है।

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