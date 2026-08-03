Bulandsehar News: जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालु, हर हर महादेव से गूंजे शिवालय
Bulandsehar News: जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालु, हर हर महादेव से गूंजे शिवालय
Bulandsehar News: सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव के जय घोष के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। बम भोले के जयकारे से मंदिर प्रांगण गूंजते रहे। बुलंदशहर नगर के अति प्राचीन श्री राजराजेश्वर मंदिर, श्री द्वादश महालिंगेश्वर गंगेरूआ, गंगा मंदिर, श्री सिद्धेश्वर मंदिर, नर्वदेश्वर मंदिर, श्री सिद्धपीठ महाकाली मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, श्री शनिदेव मंदिर में श्रद्धालुओं को जनसैलाब उमड़ता रहा। बेल पत्र, फल, फूल, धूप, दीप के साथ दूध एवं गंगाजल से जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक किया। उधर, अहार के महाभारतकालीन अंबकेश्वर महादेव, शिकारपुर के बरासऊ स्थित पातालेश्वर महादेव, खुर्जा के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर सहित जिले के सभी शिव मंदिरों पर भक्तों की सोमवार सुबह से ही कतारें लग गईं। शिवभक्तों ने शिवालयों पर जलाभिषेक किया। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर सहित अन्य स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। बुलंदशहर, खुर्जा, स्याना, अनूपशहर, सिकंदराबाद सहित विभिन्न नगरों में शिवालयों में सुबह से ही शिवभक्तों की लाइन लग गई थी। जगह-जगह भंडारे के आयोजन किए जा रहे हैं。
द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ पर की गई परिक्रमा एवं रुद्राभिषेक
बुलंदशहर। श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ पर सावन के पहले सोमवार को संस्थापक आचार्य मनजीत धर्मध्वज के नेतृत्व में राष्ट्र सुरक्षा हेतु 7 किलोमीटर की परिक्रमा की गई। मंदिर के ब्राह्मणों के द्वारा शांति पाठ करते हुए राष्ट्र सुरक्षा के लिए अभिषेक किया गया। भक्तों ने तांबे के नाग नागिन का जोड़ा लेकर परिक्रमा की। आचार्य ने बताया कि कालसर्प दोष एवं बंधन दोष से मुक्ति एवं अन्य प्रकार के सभी बंधन दोष से मुक्ति मिलती है। परिक्रमा के दौरान शिव भक्त ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप कर रहे थे। शिव भक्तों ने बाबा महालिंगम का जलाभिषेक किया। इस दौरान कुंवरपाल सिंह, संजू पंडित, शीलू ठाकुर, हनी सिंह, अखिल कुमार आदि मौजूद रहे।
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