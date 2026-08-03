Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bulandsehar News: जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालु, हर हर महादेव से गूंजे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

Bulandsehar News: जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालु, हर हर महादेव से गूंजे शिवालय

जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालु, हर हर महादेव से गूंजे शिवालय
जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालु, हर हर महादेव से गूंजे शिवालय

Bulandsehar News: सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव के जय घोष के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। बम भोले के जयकारे से मंदिर प्रांगण गूंजते रहे। बुलंदशहर नगर के अति प्राचीन श्री राजराजेश्वर मंदिर, श्री द्वादश महालिंगेश्वर गंगेरूआ, गंगा मंदिर, श्री सिद्धेश्वर मंदिर, नर्वदेश्वर मंदिर, श्री सिद्धपीठ महाकाली मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, श्री शनिदेव मंदिर में श्रद्धालुओं को जनसैलाब उमड़ता रहा। बेल पत्र, फल, फूल, धूप, दीप के साथ दूध एवं गंगाजल से जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक किया। उधर, अहार के महाभारतकालीन अंबकेश्वर महादेव, शिकारपुर के बरासऊ स्थित पातालेश्वर महादेव, खुर्जा के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर सहित जिले के सभी शिव मंदिरों पर भक्तों की सोमवार सुबह से ही कतारें लग गईं। शिवभक्तों ने शिवालयों पर जलाभिषेक किया। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर सहित अन्य स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। बुलंदशहर, खुर्जा, स्याना, अनूपशहर, सिकंदराबाद सहित विभिन्न नगरों में शिवालयों में सुबह से ही शिवभक्तों की लाइन लग गई थी। जगह-जगह भंडारे के आयोजन किए जा रहे हैं。

ये भी पढ़ें:Bulandsehar News: बुलंदशहर : श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक, जयकारों से गूंजे शिवालय

द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ पर की गई परिक्रमा एवं रुद्राभिषेक

बुलंदशहर। श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ पर सावन के पहले सोमवार को संस्थापक आचार्य मनजीत धर्मध्वज के नेतृत्व में राष्ट्र सुरक्षा हेतु 7 किलोमीटर की परिक्रमा की गई। मंदिर के ब्राह्मणों के द्वारा शांति पाठ करते हुए राष्ट्र सुरक्षा के लिए अभिषेक किया गया। भक्तों ने तांबे के नाग नागिन का जोड़ा लेकर परिक्रमा की। आचार्य ने बताया कि कालसर्प दोष एवं बंधन दोष से मुक्ति एवं अन्य प्रकार के सभी बंधन दोष से मुक्ति मिलती है। परिक्रमा के दौरान शिव भक्त ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप कर रहे थे। शिव भक्तों ने बाबा महालिंगम का जलाभिषेक किया। इस दौरान कुंवरपाल सिंह, संजू पंडित, शीलू ठाकुर, हनी सिंह, अखिल कुमार आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Bulandsehar News: सावन के पहले सोमवार पर अंबकेश्वर महादेव में उमड़ा जनसैलाब
ये भी पढ़ें:महाहर धाम में उमड़े आस्थावान

सामान्य प्रश्न

सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने कहां जलाभिषेक किया?
श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News Bulandsehar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।