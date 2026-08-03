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Bulandsehar News: बुलंदशहर : श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक, जयकारों से गूंजे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: बुलंदशहर में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में पहुंचकर हर हर महादेव के जयकारे लगाए। नगर के विभिन्न मंदिरों पर भक्तों की कतारें लगी रहीं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा और भंडारे भी आयोजित किए गए।

बुलंदशहर : श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक, जयकारों से गूंजे शिवालय
बुलंदशहर : श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक, जयकारों से गूंजे शिवालय

Bulandsehar News: बुलंदशहर। सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने हर हर महादेव के जय घोष के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। बम भोले के जयकारे से मंदिर प्रांगण गूंजते रहे। बुलंदशहर नगर के अति प्राचीन श्री राजराजेश्वर मंदिर, श्री द्वादश महालिंगेश्वर गंगेरूआ, अहार के अंबकेश्वर महादेव, शिकारपुर के बरासऊ स्थित पातालेश्वर महादेव, खुर्जा के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर सहित जिले के सभी शिव मंदिरों पर भक्तों की सोमवार सुबह से ही कतारें लग गईं। शिवभक्तों ने शिवालयों पर जलाभिषेक किया। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर सहित अन्य स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा।

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बुलंदशहर, खुर्जा, स्याना, अनूपशहर, सिकंदराबाद सहित विभिन्न नगरों में शिवालयों में सुबह से ही शिवभक्तों की लाइन लग गई थी। जगह-जगह भंडारे के आयोजन किए जा रहे हैं।

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