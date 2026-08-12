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Bulandsehar News: शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में आराधना, गूंजे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: श्रावण मास की शिवरात्रि पर्व पर नरौरा क्षेत्र के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा की। भक्तों ने जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। राजघाट, नरवर घाट जैसे तटों पर स्नान कर हजारों श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी जलाभिषेक किया।

Bulandsehar News: शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में आराधना, गूंजे शिवालय

Bulandsehar News: श्रावण मास की शिवरात्रि पर्व पर नरौरा क्षेत्र के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की श्रद्धा भक्ति से आराधना कर आशीर्वाद पाया। बम बम भोले के उद्घोष से वातावरण गुंजायमान रहा। राजघाट, नरवर घाट, गांधी घाट, वासीघाट और रामघाट के मुख्य तटों पर स्नान के बाद मंदिरों में भक्तों ने सुबह से ही जलाभिषेक किए। रामघाट के प्रसिद्ध वनखंडेश्वर महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार में सुख समृद्धि मकी कामना की। शास्त्रों में उल्लेख है कि जल, गंगाजल, दूध, गन्ने के रस इत्यादि से भगवान शिव का अभिषेक करने से परिवार में सुख शांति और धन-धान्य की समृद्धि होती है।

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आसपास के शहरों और ग्रामीण अंचल से आए हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर शिव मंदिरों अभिषेक से विशेष पूजा अर्चना की।शिवरात्रि पर प्रदेश के नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने नरवर गंगा घाट पर स्नान किया। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया।

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