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Bulandsehar News: श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक, जयकारों से गूंजे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक, जयकारों से गूंजे शिवालयश्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक, जयकारों से गूंजे शिवालयश्रद्धालुओं ने शिवलिं

श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक, जयकारों से गूंजे शिवालय
श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक, जयकारों से गूंजे शिवालय

Bulandsehar News: क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर स्थित मंदिरों में सावन के पहले सोमवार पर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। बम भोले के जयकारे से मंदिर प्रांगण गूंजते रहे। सावन के पहले सोमवार के चलते सिद्धेश्वर महादेव मंदिर सहित नगर के सभी शिव मंदिरों पर भक्तों की सुबह से ही कतारें लग गईं। शिवभक्तों ने शिवालयों पर जलाभिषेक किया। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर सहित अन्य स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। मंदिर रोड, पहासू रोड सहित विभिन्न मार्गों से गुजरने वाले कावड़िये बम भोले के जयकारे लगाते दिखाई भी दिए। खुर्जा में शिव भक्तों की सुविधा के लिए नगर पालिका की ओर से सफाई और पथ प्रकाश आदि की व्यवस्था की जा रही है।

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खुर्जा नगर पालिका के सफाई निरीक्षक रोबिन ने बताया कि मंदिर मार्ग पर साफ-सफाई की जा रही है। शिव भक्तों के लिए मंदिर में उचित व्यवस्था है।

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