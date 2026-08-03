Bulandsehar News: श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक, जयकारों से गूंजे शिवालय
Bulandsehar News: श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक, जयकारों से गूंजे शिवालयश्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक, जयकारों से गूंजे शिवालयश्रद्धालुओं ने शिवलिं
Bulandsehar News: क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर स्थित मंदिरों में सावन के पहले सोमवार पर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। बम भोले के जयकारे से मंदिर प्रांगण गूंजते रहे। सावन के पहले सोमवार के चलते सिद्धेश्वर महादेव मंदिर सहित नगर के सभी शिव मंदिरों पर भक्तों की सुबह से ही कतारें लग गईं। शिवभक्तों ने शिवालयों पर जलाभिषेक किया। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर सहित अन्य स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। मंदिर रोड, पहासू रोड सहित विभिन्न मार्गों से गुजरने वाले कावड़िये बम भोले के जयकारे लगाते दिखाई भी दिए। खुर्जा में शिव भक्तों की सुविधा के लिए नगर पालिका की ओर से सफाई और पथ प्रकाश आदि की व्यवस्था की जा रही है।
खुर्जा नगर पालिका के सफाई निरीक्षक रोबिन ने बताया कि मंदिर मार्ग पर साफ-सफाई की जा रही है। शिव भक्तों के लिए मंदिर में उचित व्यवस्था है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।