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Bulandsehar News: बुलंदशहर : ​तीसरे दिन भी चारु की तलाश जारी, काली नदी में कई किमी तक चला सर्च ऑपरेशन

By Anil Sharma
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: बुलंदशहर नगर क्षेत्र में भूतशंकर मंदिर के पास 11 वर्षीय छात्रा चारु कश्यप की खुली नाले में गिरने के बाद तलाश जारी है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें काली नदी में खोज अभियान चला रही हैं। परिजनों की उम्मीदें कम होती नजर आ रही हैं।

बुलंदशहर : ​तीसरे दिन भी चारु की तलाश जारी, काली नदी में कई किमी तक चला सर्च ऑपरेशन
बुलंदशहर : ​तीसरे दिन भी चारु की तलाश जारी, काली नदी में कई किमी तक चला सर्च ऑपरेशन

Bulandsehar News: ​​बुलंदशहर नगर क्षेत्र में मामन रोड स्थित भूतेश्वर मंदिर के पास मंगलवार दोपहर तेज बारिश के दौरान खुले नाले में बही 11 वर्षीय मासूम छात्रा चारु कashyap का तीसरे दिन गुरुवार सुबह तक भी कोई सुराग नहीं लग सका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मासूम की तलाश में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। रेस्क्यू का दायरा अब उफनते नाले से निकलकर सीधे काली नदी में कई किमी आगे तक फैला दिया गया है। समय बीतने के साथ-साथ परिजनों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं।

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पोकलेन मशीन का प्रयोग

​बुधवार रात पोकलेन मशीन की मदद से काली नदी के मुहाने पर जमा विशाल जलकुंभी और मलबे को हटाने का काम किया गया। जलकुंभी हटने के बाद नदी में पानी का बहाव और ज्यादा तेज हो गया है। इसके बाद अंदेशा जताया जा रहा है कि तेज बहाव के कारण चारु नदी में काफी आगे बहकर निकल गई होगी। इसी आशंका के आधार पर गुरुवार तड़के से ही तलाशी अभियान की रणनीति बदल दी गई है। सुबह होते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नदी के बहाव की दिशा में कई किलोमीटर आगे तक पानी और किनारे की झाड़ियों को गहराई से खंगाल रही हैं। ​

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हादसे का विवरण

गौरतलब है कि मंगलवार दोपहर स्कूल से घर लौटते समय चारु कश्यप तेज बारिश के दौरान नाले के स्लैब पर खड़ी थी, तभी अचानक पैर फिसलने से वह उफनते नाले में जा गिरी थी। सीसीटीवी फुटेज में भी चारु के नाले में गिरने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई थीं। ​हादसे को 45 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। सीओ सिटी प्रखर पाण्डेय का कहना है कि जब तक चारु को ढूंढ नहीं लिया जाता, काली नदी और कनेक्टिंग नालों में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा।

सामान्य प्रश्न

चारु कश्यप कहाँ लापता हुई थी?
चारु कश्यप बुलंदशहर नगर क्षेत्र में भूतेश्वर मंदिर के पास लापता हुई थी।
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Anil Sharma

लेखक के बारे में

Anil Sharma

शॉर्ट बायो:
अनिल शर्मा पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बुलंदशहर में ब्यूरो प्रभारी के रूप में कार्य रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
अनिल शर्मा भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बुलंदशहर ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग भी करते हैं।

कॅरियर का सफर
अनिल शर्मा ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में राजनीति, शिक्षा,धर्म बीट पर काम करने का मौका मिला।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए हिंदी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, बीएड के साथ-साथ पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से अनिल शर्मा को पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, इनोवेशन, राजनीति विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।

पत्रकारिता और लक्ष्य
विकास, समाज, अपराध, राजनीति से जुड़े विषयों पर अनिल शर्मा की गहरी समझ है। विकास, अपराध, राजनीति में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। अनिल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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