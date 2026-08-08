Bulandsehar News: खुर्जा-मेरठ पैसेंजर ट्रेन फिर से शुरू करने की मांग, सांसद को सौंपा ज्ञापन
Bulandsehar News: खुर्जा-मेरठ पैसेंजर ट्रेन फिर से शुरू करने की मांग, सांसद को सौंपा ज्ञापन
Bulandsehar News: अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने खुर्जा से वाया बुलंदशहर, गुलावठी, हापुड़ होते हुए मेरठ तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को फिर से बहाल करने की मांग की है। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय सांसद डॉ. भोला सिंह के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ज्ञापन भेजा है। जिलाध्यक्ष अरूण चौधरी ने भेजे ज्ञापन ने बताया कि ट्रेन संख्या 54403 और 54404 दोपहर के समय खुर्जा जंक्शन से रवाना होकर वाया बुलंदशहर, गुलावठी और हापुड़ होते हुए मेरठ तक चलती थी। हालांकि कोरोना काल के दौरान 21 मार्च 2020 को संक्रमण के चलते इस ट्रेन का संचालन रद्द कर दिया गया था, जो लगभग 75 माह से बंद पड़ी है।
इस ट्रेन के बंद होने से क्षेत्र के दैनिक यात्रियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सावन माह में बड़ी संख्या में शिवभक्त इसी रेलगाड़ी से मेरठ पहुंचते थे, जहां से हरिद्वार तक का उनका सफर आसान हो जाता था। ट्रेन बंद होने से श्रद्धालुओं और आम जनता को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। जनहित को ध्यान में रखते हुए संगठन ने रेल मंत्री से ट्रेन का संचालन जल्द से जल्द शुरू कराने की मांग की है। इस दौरान जिला सचिव अनुपम भाटी, पीतांबर शर्मा आदि रहे।
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