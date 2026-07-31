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Bulandsehar News: 10 हजार के कर्ज पर 26हजार वसूले, फिर भी मारपीट का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: मोहल्ला मंडी निवासी सरताज ने कहा कि उसने 10 हजार रुपये के कर्ज के बदले 26,500 रुपये चुका दिए हैं। फिर भी उसे धमकाकर और मारपीट करके अतिरिक्त रकम मांगी गई। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है।

Bulandsehar News: 10 हजार के कर्ज पर 26हजार वसूले, फिर भी मारपीट का आरोप

Bulandsehar News: मोहल्ला मंडी निवासी सरताज ने आरोप लगाया कि 10 हजार रुपये के कर्ज के बदले वह 26,500 रुपये चुका चुका है। इसके बावजूद अतिरिक्त रकम मांगते हुए उसे दुकान से उठाकर मारपीट की गई और धमकी दी गई। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है।

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