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Bulandsehar News: शहर में सीवर लाइन के ढक्कन धंसे, हादसे का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: शहर में सीवर लाइन के ढक्कन धंसे, हादसे का खतरा

शहर में सीवर लाइन के ढक्कन धंसे, हादसे का खतरा
शहर में सीवर लाइन के ढक्कन धंसे, हादसे का खतरा

Bulandsehar News: शहर में पिछले दिनों मासूम छात्रा चारू के बारिश में खुले नाले में बहने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद भी नगर पालिका क्षेत्र में सीवर लाइनों के जर्जर और धंसे हुए ढक्कनों की समस्या बनी हुई है। शहर की कई प्रमुख और आंतरिक सड़कों पर सीवर के ढक्कन सड़क की सतह से कई इंच नीचे धंस चुके हैं, जिससे हादसे की आशंका लगातार बनी हुई है। बारिश के दौरान जब सड़कों पर जलभराव हो जाता है, तब धंसे हुए सीवर ढक्कन दिखाई नहीं देते। ऐसे में दोपहिया वाहन चालक, साइकिल सवार और पैदल राहगीर अचानक गड्ढे में फंसकर गिर सकते हैं। कई स्थानों पर वाहन चालकों को ढक्कनों से बचने के लिए अचानक दिशा बदलनी पड़ती है, जिससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है।

स्थानीय लोगों की चिंताएँ

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के कई इलाकों में लंबे समय से सीवर ढक्कन धंसे हुए हैं, लेकिन उनकी मरम्मत या ऊंचाई बराबर करने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बरसात के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है।

नगर पालिका की प्रतिक्रिया

नागरिकों का कहना है कि चारू हादसे के बाद नगर पालिका ने खुले नालों को ढकने का अभियान तो शुरू किया, लेकिन सीवर ढक्कनों की बदहाल स्थिति पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। लोगों ने मांग की है कि नगर पालिका शहरभर में सर्वे कर सभी धंसे और क्षतिग्रस्त सीवर ढक्कनों को तत्काल बदलवाए या सड़क की सतह के बराबर कराए, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले खतरे को टाला जा सके।

नगर पालिका अध्यक्ष की बात

नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति मित्तल का कहना है कि जहां से भी शिकायत मिलती है, तत्काल उस पर कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्नोत्तर

चारू हादसा कब हुआ?
चारू नामक छात्रा का हादसा हाल ही में बारिश में हुआ।
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