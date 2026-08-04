Bulandsehar News: डिबाई विधायक ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात
Bulandsehar News: डिबाई विधायक ने मुख्यमंत्री से मुलाकातडिबाई विधायक ने मुख्यमंत्री से मुलाकातडिबाई विधायक ने मुख्यमंत्री से मुलाकातडिबाई विधायक ने मुख्यमंत्री से मुलाकात
Bulandsehar News: विधायक सीपी सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर विधानसभा क्षेत्र के विकास से जुड़े कई प्रस्ताव सौंपे। इनमें डिबाई बाईपास निर्माण, कर्णवास-अनूपशहर रोड के चौड़ीकरण तथा डिबाई अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग प्रमुख रही। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान परिषदीय विद्यालय ढकनगला के पूर्व छात्र तनुज कुमार ने विधायक के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उनका स्वनिर्मित चित्र भेंट किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने छात्र के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर डॉ. सोमेंद्र कुमार, शिवकुमार प्रधान, राजकुमार मीणा प्रधान मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।