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Bulandsehar News: मुस्लिम युवक गंगाजल लेकर आया, भोले पर किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: पहासू के गांव बनैल के युवक साबिर ने अनूपशहर से गंगाजल लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। 40 किलोमीटर की यात्रा करने वाले साबिर को साम्प्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जा रहा है। राकेश शिशोदिया ने उसकी मदद की। साबिर ने हिन्दू भाइयों के साथ मिलकर इस शुभ काम को सफल बनाया।

मुस्लिम युवक गंगाजल लेकर आया, भोले पर किया जलाभिषेक
मुस्लिम युवक गंगाजल लेकर आया, भोले पर किया जलाभिषेक

Bulandsehar News: पहासू के गांव बनैल के युवक साबिर ने अनूपशहर से गंगाजल जल लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। साबिर ने हिन्दू भाइयों के साथ अनूपशहर से 40 किलोमीटर की लंबी यात्रा पैदल ही पूरी की। साबिर द्वारा पेश की गई साम्प्रदायिक सौहार्द की चारों ओर चर्चा हो रही है। बनैल निवासी साबिर ने बताया कि उसे अन्य हिन्दू भाइयों की तरह गंगा जल लाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की प्रबल इच्छा थी। इस शुभ काम के लिए हिन्दू रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश शिशोदिया ने उसकी मदद की। साबिर अन्य गांव के दर्जन भर शिव भक्तों के साथ सोमवार को अनूपशहर पहुंचा और मंगलवार सुबह को गांव में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।

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भगवा रंग की -पार्वती के फोटो लगी टी-शर्ट तथा सिर पर जालीदार टोपी लगाए हाथ मे धर्म ध्वज पकड़े साबिर दो धर्मों के बीच सेतु बने प्रतीत हो रहा था।

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