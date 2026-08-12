Bulandsehar News: मुस्लिम युवक गंगाजल लेकर आया, भोले पर किया जलाभिषेक
Bulandsehar News: पहासू के गांव बनैल के युवक साबिर ने अनूपशहर से गंगाजल लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। 40 किलोमीटर की यात्रा करने वाले साबिर को साम्प्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जा रहा है। राकेश शिशोदिया ने उसकी मदद की। साबिर ने हिन्दू भाइयों के साथ मिलकर इस शुभ काम को सफल बनाया।
Bulandsehar News: पहासू के गांव बनैल के युवक साबिर ने अनूपशहर से गंगाजल जल लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। साबिर ने हिन्दू भाइयों के साथ अनूपशहर से 40 किलोमीटर की लंबी यात्रा पैदल ही पूरी की। साबिर द्वारा पेश की गई साम्प्रदायिक सौहार्द की चारों ओर चर्चा हो रही है। बनैल निवासी साबिर ने बताया कि उसे अन्य हिन्दू भाइयों की तरह गंगा जल लाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की प्रबल इच्छा थी। इस शुभ काम के लिए हिन्दू रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश शिशोदिया ने उसकी मदद की। साबिर अन्य गांव के दर्जन भर शिव भक्तों के साथ सोमवार को अनूपशहर पहुंचा और मंगलवार सुबह को गांव में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।
भगवा रंग की -पार्वती के फोटो लगी टी-शर्ट तथा सिर पर जालीदार टोपी लगाए हाथ मे धर्म ध्वज पकड़े साबिर दो धर्मों के बीच सेतु बने प्रतीत हो रहा था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।