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Bulandsehar News: बुलंदशहर : कांवड़ लेकर आया मुस्लिम युवक, भोले पर किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: बुलंदशहर के साबिर ने अनूपशहर से गंगाजल लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। उसने हिन्दू मित्रों के साथ कांवड़ यात्रा की, जो साम्प्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। हिन्दू रक्षा दल के राकेश शिशोदिया ने उसकी मदद की। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में चर्चा शुरू कर दी है।

Bulandsehar News: बुलंदशहर : कांवड़ लेकर आया मुस्लिम युवक, भोले पर किया जलाभिषेक

Bulandsehar News: बुलंदशहर। पहासू थाना क्षेत्र के गांव बनैल के युवक साबिर ने अनूपशहर से कांवड़ में गंगाजल लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। साबिर ने हिन्दू मित्रों के साथ कांवड़ यात्रा पूरी की। साबिर द्वारा पेश की गई साम्प्रदायिक सौहार्द की चारों ओर चर्चा हो रही है। बनैल निवासी साबिर ने बताया कि उसे अन्य हिन्दू भाइयों की तरह गंगाजल लाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की इच्छा थी। इस शुभ काम के लिए हिन्दू रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश शिशोदिया ने उसकी मदद की। साबिर अन्य कांवड़ियों के साथ सोमवार को अनूपशहर पहुंचा और मंगलवार सुबह को गांव के शिव मंदिर में बम- बम भोले के जयकारे के साथ महादेव का जलाभिषेक किया।

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