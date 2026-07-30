Bulandsehar News: हादसा : पिकअप की टक्कर से टेंपो सवार तीन लोग घायल
Bulandsehar News: बुधवार रात खुर्जा से टेंपो सवारी लेकर शिकारपुर जा रहा था। सैंडा फरीदपुर के पास पिकअप ने टेंपो को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोग घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक को रेफर किया गया। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया।
Bulandsehar News: खुर्जा से टेंपो सवारी लेकर बुधवार रात शिकापुर जा रहा था। शिकारपुर मार्ग पर सैंडा फरीदपुर के निकट पिकअप ने टेंपो को टक्कर मार दी। हादसे में टेंपो चालक हरवीर निवासी शिकारपुर, वीरेंद्र और सोनपाल निवासी डिबाई घायल हो गए। हादसे के बाद एकत्र हुए राहगीरों ने घायलों को टेंपो से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। जहां से हरवीर को रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गईं। उधर दूसरी तरफ आरोपी चालक पिकअप लेकर फरार हो गया।
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