Bulandsehar News: अनियमिताओं को लेकर बातचीत करने गए एबीवीपी कार्यकर्ताओं से झड़प
Bulandsehar News: अनियमिताओं को लेकर बातचीत करने गए एबीवीपी कार्यकर्ताओं से झड़प
Bulandsehar News: कस्बे क्षेत्र में संचालित एक विद्यालय में अनियमिताओं को लेकर बातचीत करने गए एबीवीपी कार्यकर्ताओं की विद्यालय संचालक व पुलिस से जमकर झड़प हुई। अनियमिताओं की तहरीर लेकर गये एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कोतवाली से टरका दिया। अवैध गतिविधियों,मान्यता-विहीन संचालन, गंभीर सुरक्षा अनियमितताओं, छात्रों के साथ मारपीट समेत अन्य समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व जिला संयोजक कर्मवीर भाटी अन्य कार्यकर्ताओं हिमांशु,ऋषभ, रिया सैनी, दीक्षा आदि के साथ सोमवार को विद्यालय में पहुंचे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन से जुड़े लोगों ने उनके साथ अभद्रता की। एक छात्र को बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाने का आरोप लगाया।
मौके पर मौजूद पुलिस से भी कार्यकर्ताओं की झड़पें हुईं। कार्यकर्ता मामले की शिकायत दर्ज कराने कोतवाली पहुंचे। तो पुलिस ने उन्हें टरका दिया। पुलिस व विद्यालय प्रबंधन से जुड़े लोगों ने आरोपों को बेबुनियाद बताया।
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