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Bulandsehar News: चारू की तलाश --- चारू के घर पहुंचीं चेयरमैन , परिजनों को बंधाया ढांढस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: भूतेश्वर मंदिर के पास नाले में बही 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप के घर नगर पालिका की चेयरमैन दीप्ति मित्तल पहुंचीं। उन्होंने परिवार से मुलाकात की और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। चेयरमैन ने कहा कि पूरा नगर इस घटना से व्यथित है और प्रशासन चारू की खोज के लिए प्रयासरत है।

Bulandsehar News: चारू की तलाश --- चारू के घर पहुंचीं चेयरमैन , परिजनों को बंधाया ढांढस

Bulandsehar News: भूतेश्वर मंदिर के समीप नाले में बही 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप के घर शुक्रवार को नगर पालिका की चेयरमैन दीप्ति मित्तल पहुंचीं। उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और इस दुख की घड़ी में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। चेयरमैन ने चारू के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि पूरा नगर इस घटना से व्यथित है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं तथा चारू की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान परिजनों ने घटना को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की।

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