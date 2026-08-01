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Bulandsehar News: बाइक सवारों ने महिला से चेन छीनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: खुर्जा देहात क्षेत्र के नगला चीती गांव की रचना ने बताया कि उनके पति के साथ बाइक पर लौटते वक्त सड़क पर दो बाइक सवारों ने उनकी चेन झपट ली। घटना से रचना गिरने से बाल बाल बचीं, जबकि उनके पति ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे फरार हो गए। पीड़ित दंपति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

Bulandsehar News: बाइक सवारों ने महिला से चेन छीनी

Bulandsehar News: खुर्जा देहात क्षेत्र के नगला चीती गांव निवासी रचना ने बताया कि शनिवार को वह अपने पति अनिल के साथ बाइक पर सवार होकर पहासू गईं थीं। वहां से दोपहर करीब दो बजे वापस लौट रहीं थीं। जब वह पहासू खुर्जा रोड पर पहुंचे तो हेलमेट पहले बाइक सवार दो युवक उनका पीछा कर रहे थे। उक्त बाइक सवार लोगों को आगे जाने देने के लिए उनके पति ने अपनी बाइक की रफ्तार कम कर ली और साइड दिया। तभी शहबाजपुर दौलत के पास बाइक सवार बदमाशों ने रचना के गले से चेन झपट ली। घटना के दौरान रचना पीछे गिरने ही वाली थीं कि बाल-बाल बच गईं।

इसके बाद अनिल की बाइक अनियंत्रित हो गई। आरोपी बदमाश चेन झपट कर आगे की ओर निकल गए। पीड़ित अनिल ने काफी दूर तक उनका पीछा भी किया, लेकिन आरोपी फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित दंपति अगौरा चौकी पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही खुर्जा देहात थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी।

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