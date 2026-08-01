Bulandsehar News: बाइक सवारों ने महिला से चेन छीनी
Bulandsehar News: खुर्जा देहात क्षेत्र के नगला चीती गांव की रचना ने बताया कि उनके पति के साथ बाइक पर लौटते वक्त सड़क पर दो बाइक सवारों ने उनकी चेन झपट ली। घटना से रचना गिरने से बाल बाल बचीं, जबकि उनके पति ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे फरार हो गए। पीड़ित दंपति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
Bulandsehar News: खुर्जा देहात क्षेत्र के नगला चीती गांव निवासी रचना ने बताया कि शनिवार को वह अपने पति अनिल के साथ बाइक पर सवार होकर पहासू गईं थीं। वहां से दोपहर करीब दो बजे वापस लौट रहीं थीं। जब वह पहासू खुर्जा रोड पर पहुंचे तो हेलमेट पहले बाइक सवार दो युवक उनका पीछा कर रहे थे। उक्त बाइक सवार लोगों को आगे जाने देने के लिए उनके पति ने अपनी बाइक की रफ्तार कम कर ली और साइड दिया। तभी शहबाजपुर दौलत के पास बाइक सवार बदमाशों ने रचना के गले से चेन झपट ली। घटना के दौरान रचना पीछे गिरने ही वाली थीं कि बाल-बाल बच गईं।
इसके बाद अनिल की बाइक अनियंत्रित हो गई। आरोपी बदमाश चेन झपट कर आगे की ओर निकल गए। पीड़ित अनिल ने काफी दूर तक उनका पीछा भी किया, लेकिन आरोपी फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित दंपति अगौरा चौकी पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही खुर्जा देहात थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।