Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bulandsehar News: धूमधाम से मनाया भगवान दक्ष प्रजापति का जन्मोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

Bulandsehar News: धूमधाम से मनाया भगवान दक्ष प्रजापति का जन्मोत्सव

धूमधाम से मनाया भगवान दक्ष प्रजापति का जन्मोत्सव
धूमधाम से मनाया भगवान दक्ष प्रजापति का जन्मोत्सव

Bulandsehar News: रेलवे रोड स्थित शिवाजी नगर मोहल्ले में भगवान दक्ष प्रजापति का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर भगवान दक्ष प्रजापति के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के साथ हुआ। इसके बाद समाज के लोगों ने केक काटकर जन्मोत्सव की खुशियां साझा कीं और एक-दूसरे को बधाई देकर समाज में आपसी भाईचारे एवं एकता का संदेश दिया।इस अवसर पर वक्ताओं ने भगवान दक्ष प्रजापति के जीवन, उनके आदर्शों और समाज के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज में समरसता, संगठन और सेवा की भावना को और अधिक मजबूत किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: सपा कार्यालय पर मनाई गई महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती

उन्होंने युवाओं से सामाजिक मूल्यों को अपनाने और समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।इस मौके पर समाजसेवी बच्चन सिंह प्रजापति, सौरव प्रजापति, बाबू प्रजापति, दुलीचंद प्रजापति, नवनीत प्रजापति, प्रशांत प्रजापति, लव प्रजापति सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग, युवा मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Bijnor News: सपा कार्यालय पर मनाई दक्ष प्रजापति जयंती
ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: भगवान दक्ष प्रजापति की जयंती पर निकली भव्य शोभायात्रा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News Bulandsehar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।