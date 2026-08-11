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Bulandsehar News: बुलंदशहर: बूंदाबांदी से खुशनुमा हुआ मौसम, गर्मी से मिली राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: बुलंदशहर में पिछले दो दिनों से चल रही गर्मी और उमस के बाद, मंगलवार तड़के मौसम ने अचानक बदलाव किया। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत प्रदान की। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना है।

बुलंदशहर: बूंदाबांदी से खुशनुमा हुआ मौसम, गर्मी से मिली राहत
बुलंदशहर: बूंदाबांदी से खुशनुमा हुआ मौसम, गर्मी से मिली राहत

Bulandsehar News: बुलंदशहर। जनपद में पिछले दो दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस के बाद मंगलवार तड़के मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही आसमान में घटाएं छाने के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया। तड़के हुई बारिश के बाद चली ठंडी हवाओं से मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। पिछले दो दिनों से तापमान में बढ़ोतरी और हवा में नमी के कारण लोग पसीने से बेहाल थे। बारिश के बाद माहौल में ठंडक घुल गई और सुहावना मौसम बना हुआ है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

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मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता के चलते अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में रुक-रुककर बारिश होने का दौर जारी रहेगा।

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