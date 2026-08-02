Bulandsehar News: 90 वर्षीय बुजुर्ग पिता को पीटकर घर से निकाला, फर्जी कागजातों पर बैंक से लिया लोन

Bulandsehar News: नगर क्षेत्र के मोहल्ला फैसलाबाद में एक पुत्र द्वारा अपने 90 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और लाचार पिता के साथ बर्बरता व धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता के अनुसार आरोपी बेटे ने मारपीट कर उन्हें मकान से निकाल दिया और उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर फर्जी दस्तावेजों के सहारे बैंक से लोन भी हड़प लिया। नगर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है。

घटना का विवरण

नगर कोतवाली में शिकारपुर अड्डे के पीछे मोहल्ला फैसलाबाद निवासी पीड़ित हाजी महमूद (90 वर्ष) पुत्र अब्दुल गफूर ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि उनके स्वामित्व वाले मकान पर उनके बेटे अंसार ने जबरन कब्जा कर लिया है। आरोप है कि पुत्र अंसार ने वृद्ध पिता के साथ मारपीट की, उन्हें बेइज्जत करते हुए घर से निकाल दिया। इसके बाद आरोपी ने उक्त मकान पर अवैध कब्जा जमाकर अपने नाम से विद्युत मीटर भी लगवा लिया। पीड़ित बुजुर्ग का आरोप है कि उनका एक अन्य मकान ग्राम ततारपुर (थाना कोतवाली नगर) में स्थित है। आरोपी बेटे अंसार ने ततारपुर स्थित मकान हड़पने की नीयत से उसके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और बैंक मैनेजर से सांठगांठ कर सरकारी बैंक से लोन पास करा लिया। इतना ही नहीं, उस मकान में भी आरोपी ने धोखे से अपने नाम का बिजली मीटर लगवा लिया है। पीड़ित हाजी महमूद ने बताया कि वे इस उम्र में भूखे-प्यासे रहकर किसी तरह दिन काट रहे हैं। जब उन्होंने मकान वापस पाने का प्रयास किया या पुलिस में शिकायत करने की बात कही, तो आरोपी बेटे ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा- यदि दोबारा मकान की तरफ आया या पुलिस में शिकायत की, तो उनकी हत्या कर बोरे में भरकर नदी में बहा देगा। नगर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी。