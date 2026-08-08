Bulandsehar News: बरामदे में सो रहे किसान की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या

बरामदे में सो रहे किसान की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या

Bulandsehar News: क्षेत्र के गांव नारऊ में शुक्रवार रात बरामदे में सो रहे 63 वर्षीय किसान की चचेरे भाई ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी देहात, सीओ डिबाई सहित कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के भाई की पत्नी ने चचेरे भाई सहित एक अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। खुलासे के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। गांव नारऊ निवासी आनंद स्वरूप शर्मा (64 वर्ष) पुत्र तोताराम अपने भाई की पत्नी संतोष देवी के साथ गांव में रहते थे। संतोष देवी के पति भानु प्रताप और बच्चे नोएडा में रहते हैं। शुक्रवार रात आनंद स्वरूप घर के बरामदे में सो रहे थे, जबकि उनकी भाई की पत्नी संतोष देवी अंदर कमरे में सो रही थीं। संतोष देवी को रात करीब साढ़े बारह बजे आनंद स्वरूप की चीख सुनाई दी। आवाज सुनकर भाई की पत्नी कमरे से बाहर आई तो आनंद स्वरूप लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर पर चाकुओं के निशान थे। किसान पर चाकू से ताबड़तोड़ 15 से अधिक वार किए गए। शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए। उसके बाद एसपी देहात अंतरिक्ष जैन,सीओ डिबाई मधुप कुमार सिंह सहित डिबाई और पहासू थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल करके साक्ष्य जुटाए हैं। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि मामला रंजिशन हत्या का है। घटना का शीघ्र खुलासा किया जाएगा。

कार से आए थे हत्यारे रात में कार से आए हत्यारों ने घर के बरामदे में सो रहे आनंद स्वरूप पर चाकू से हमला करके हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी कार से फरार हो गए। सनसनी खेज हत्या की घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है।

अविवाहित थे आनंद स्वरूप मृतक आनंद स्वरूप शर्मा अविवाहित थे। वह गांव में अपने छोटे भाई की पत्नी संतोष देवी के साथ रहते थे। जबकि उनका छोटा भाई भानु प्रताप और उसके बच्चे नोएडा में रहते हैं। भाई की हत्या की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

हत्या के बाद फाटक कूदकर भागा आरोपी, मौके पर गिरा तमंचा मृतक के भाई की पत्नी संतोष देवी ने पुलिस को बताया कि उसने आरोपी को हत्या करने के बाद फाटक कूदकर भागते हुए देखा। भागते समय आरोपी का तमंचा मौके पर गिर गया। आरोपी के साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। जो कार स्टार्ट करके खड़ा था। हत्या की घटना को अंजाम देकर कार से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से मिले तमंचे को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है।

चचेरे भाई सहित अज्ञात के खिलाफ मुकदमा मृतक की भाई की पत्नी संतोष देवी ने अपने जेठ आनंद स्वरूप शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस को पारिवारिक चचेरे भाई अभिषेक शर्मा सहित एक अज्ञात खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी है।

कोट--- हत्या के खुलासे के लिए स्वाट सहित तीन टीमों का गठन किया है। पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया है। टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश देने के साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों को जुटा रही हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

-अंतरिक्ष जैन, एसपी देहात

पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका, पुराने विवाद खंगाल रही पुलिस पुलिस की शुरुआती जांच में पारिवारिक विवादों को लेकर मृतक और आरोपी पक्ष के बीच रंजिश थी। पुलिस पुराने विवाद और रंजिशन हत्या की वजह मान रही है। हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और हत्या की वास्तविक वजह की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।

शरीर पर मिले चाकू के 15 से अधिक निशान आनंद स्वरूप शर्मा की हत्या बेहद बेरहमी से की गई। मृतक के शरीर पर करीब 15 से अधिक चाकू के निशान मिले हैं। हमलावर ने उन पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है。