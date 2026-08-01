Bulandsehar News: दहेज के लिए बहू से मारपीट कर जहर पिलाया, हालत गंभीर

Bulandsehar News: अमरगढ़ चौकी क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने बहू के साथ मारपीट कर उसे जबरन जहर पिला दिया। पीड़िता का उपचार चल रहा है। पीड़िता की मां की तहरीर पर जहांगीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के ग्राम अंधियार निवासी पुष्पा देवी पत्नी निरंजन सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी संगीता की शादी 29 जून 2020 को ग्राम कुदैना जयरामपुर निवासी सतेन्द्र पुत्र ननका के साथ हुई थी। शादी में दहेज दिया गया था। आरोप है कि शादी के छह माह बाद ही ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे।

मांग पूरी न होने पर संगीता के साथ मारपीट की जाती थी। पीड़िता कई बार मायके आकर पूरी बात बताती थी। ग्रामीणों के समझाने पर उसे वापस ससुराल भेज दिया जाता था। तहरीर के मुताबिक, 27 जुलाई 2026 की रात करीब 9 बजे संगीता जब अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी सास मुन्नी देवी ने उसके सिर पर ईंट से वार कर दिया और उसे दीवार में दे मारा। इसके बाद पति ने मुंह पकड़कर जबरदस्ती जहर पिलाने पीला दिया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह संबंध में चौकी प्रभारी विशाल चौधरी का कहना है की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।