Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bulandsehar News: छत काटकर दुकान में घुसे चोर, दुकान से माल और नगदी की साफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

Bulandsehar News: एक माह में तीसरी चोरी से व्यापारियों में आक्रोश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदातछत काटकर दुकान में घुसे चोर, दुकान से माल और नगदी की साफछत काटकर दुकान मे

Bulandsehar News: छत काटकर दुकान में घुसे चोर, दुकान से माल और नगदी की साफ

Bulandsehar News: नगर के जहांगीराबाद रोड स्थित किराना-कनफेक्शनरी की दुकान को चोरों ने निशाना बना लिया। रात के अंधेरे में छत का जाल काटकर दुकान में दाखिल हुए चोर करीब चार लाख रुपये का सामान और नकदी समेटकर फरार हो गए। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नगर में एक माह में कई चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में रोष है। पीड़ित व्यापारी सुधीर कुमार जहांगीराबाद रोड पर किराना - कनफेक्शनरी की दुकान चलाते हैं। पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने बताया कि छह अगस्त की रात में अज्ञात चोर दुकान की छत पर पहुंचे और जाल काटकर अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने दुकान में रखी नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित के अनुसार चोरी हुए सामान और नकदी की कीमत करीब चार लाख रुपये है。

चोरी की घटना का विवरण

सुबह दुकान खोलने पहुंचे सुधीर कुमार को छत का जाल कटा मिला। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो चोरी की पूरी वारदात सामने आ गई। फुटेज में चोर दुकान के अंदर आते और सामान खंगालते दिखाई दे रहे हैं।

व्यापारियों की नाराजगी

पीड़ित का आरोप है कि दुकान में पहले भी चोरी हो चुकी है और एक माह के भीतर यह तीसरी घटना है। लगातार चोरी की घटनाओं के बावजूद चोरों के बेखौफ होने से व्यापारियों में नाराजगी है। व्यापारियों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। पीड़ित ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी और चोरी हुए सामान की बरामदगी की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है。

सामान्य प्रश्न

चोरी की घटना कब हुई?
चोरी की घटना छह अगस्त की रात में हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News CCTV Footage Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।