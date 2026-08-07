Bulandsehar News: छत काटकर दुकान में घुसे चोर, दुकान से माल और नगदी की साफ

Bulandsehar News: एक माह में तीसरी चोरी से व्यापारियों में आक्रोश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदातछत काटकर दुकान में घुसे चोर, दुकान से माल और नगदी की साफछत काटकर दुकान मे

Bulandsehar News: नगर के जहांगीराबाद रोड स्थित किराना-कनफेक्शनरी की दुकान को चोरों ने निशाना बना लिया। रात के अंधेरे में छत का जाल काटकर दुकान में दाखिल हुए चोर करीब चार लाख रुपये का सामान और नकदी समेटकर फरार हो गए। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नगर में एक माह में कई चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में रोष है। पीड़ित व्यापारी सुधीर कुमार जहांगीराबाद रोड पर किराना - कनफेक्शनरी की दुकान चलाते हैं। पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने बताया कि छह अगस्त की रात में अज्ञात चोर दुकान की छत पर पहुंचे और जाल काटकर अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने दुकान में रखी नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित के अनुसार चोरी हुए सामान और नकदी की कीमत करीब चार लाख रुपये है。

चोरी की घटना का विवरण सुबह दुकान खोलने पहुंचे सुधीर कुमार को छत का जाल कटा मिला। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो चोरी की पूरी वारदात सामने आ गई। फुटेज में चोर दुकान के अंदर आते और सामान खंगालते दिखाई दे रहे हैं।

व्यापारियों की नाराजगी पीड़ित का आरोप है कि दुकान में पहले भी चोरी हो चुकी है और एक माह के भीतर यह तीसरी घटना है। लगातार चोरी की घटनाओं के बावजूद चोरों के बेखौफ होने से व्यापारियों में नाराजगी है। व्यापारियों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। पीड़ित ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी और चोरी हुए सामान की बरामदगी की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है。