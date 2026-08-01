Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bulandsehar News: विधायक ने बीमार लोगों के घर जाकर सौंपे 20 लाख के चेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

Bulandsehar News: भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ने गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने ग्राम चांदपुर में हरेंद्र पाल को 10 लाख, जालखेड़ा के रोबिन को 5.40 लाख और नैथला हसनपुर के हिमांशु को 3.60 लाख रुपए के चेक दिए। उन्होंने मरीजों का हाल-चाल जानकर उन्हें फल भी दिए।

Bulandsehar News: विधायक ने बीमार लोगों के घर जाकर सौंपे 20 लाख के चेक

Bulandsehar News: भाजपा के बुलंदशहर सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने शनिवार को बताया कि विधानसभा क्षेत्र में स्वयं जाकर गंभीर बीमारी से पीड़ित ग्राम चांदपुर हरेंद्र पाल को 10 लाख रुपए का चेक, ग्राम जालखेड़ा रोबिन पुत्र सुखबीर को 5 लाख 40 हजार रुपए ग्राम नैथला हसनपुर हिमांशु पुत्र सुशील शर्मा को 3 लाख 60 हजार रुपए के मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता के चेक दिए। विधायक ने मरीजों के घर जाकर उनका हाल-चाल जानकर पत्र व फल सौंपे। उनके स्वस्थ होने की मंगल कामना की। उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News BJP Bulandsehar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।