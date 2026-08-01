Bulandsehar News: मारपीट में तीन के खिलाफ रिपोर्ट
Bulandsehar News: कोतवाली के मोहल्ला लोधान में पड़ोसी पर लोहे की रॉड और हथौड़ी से हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी, जिसके आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है।
Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लोधान में पड़ोसी पर लोहे की रॉड और हथौड़ी से हमला करने तथा जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मोहल्ला लोधान निवासी मोहित पुत्र बिन्नामी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पड़ोसी जुबेर, सलमान और इमरान पुत्रगण सलीम ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लोहे की रॉड, हथौड़ी और पंच से हमला कर दिया। बीच-बचाव में आए हरीश, मोहन, करन और किशनलाल के साथ भी मारपीट की गई। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।कोतवाली
प्रभारी धर्मेंद्र राठौर ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं व एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।