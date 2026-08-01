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Bulandsehar News: मारपीट में तीन के खिलाफ रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: कोतवाली के मोहल्ला लोधान में पड़ोसी पर लोहे की रॉड और हथौड़ी से हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी, जिसके आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है।

Bulandsehar News: मारपीट में तीन के खिलाफ रिपोर्ट

Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लोधान में पड़ोसी पर लोहे की रॉड और हथौड़ी से हमला करने तथा जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मोहल्ला लोधान निवासी मोहित पुत्र बिन्नामी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पड़ोसी जुबेर, सलमान और इमरान पुत्रगण सलीम ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लोहे की रॉड, हथौड़ी और पंच से हमला कर दिया। बीच-बचाव में आए हरीश, मोहन, करन और किशनलाल के साथ भी मारपीट की गई। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।कोतवाली

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प्रभारी धर्मेंद्र राठौर ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं व एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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